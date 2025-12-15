Il Cagliari si gode un Gaetano al top, ma l'ex azzurro non è ancora un titolare per Pisacane

vedi letture

Il gol che aveva deciso la sfida con la Roma non è stato un episodio isolato. Gianluca Gaetano si è ripetuto anche a Bergamo, trovando la seconda rete consecutiva e confermando segnali incoraggianti sul piano della condizione fisica e della fiducia. "Presto giocherà dal primo minuto", aveva anticipato Pisacane alla vigilia di Atalanta-Cagliari. Parole che oggi suonano come una promessa pronta a diventare realtà, magari già domenica prossima, all’ora di pranzo, nella delicata sfida salvezza contro il Pisa alla Domus. A scriverlo è il Corriere dello Sport. La rete contro l’Atalanta non ha portato punti, ma ha restituito certezze a un giocatore che rischiava di perdersi. La scorsa stagione era stata complicata: preparazione saltata, inserimento difficile, un sistema di gioco poco adatto alle sue caratteristiche e infine il problema al menisco, risolto solo con l’intervento chirurgico. Anche l’inizio di questo campionato è stato in salita, con un lavoro personalizzato e qualche acciacco di troppo. Poi, dopo l’ultima sosta, la svolta: allenamenti continui e due gol che non arrivano per caso.

Alla quindicesima giornata Gaetano ha già eguagliato il bottino realizzativo dell’intero scorso campionato. Non segnava due reti consecutive dai tempi di Ranieri, nella sua prima stagione in rossoblù, quando contribuì in modo decisivo alla salvezza. Oggi, con quattordici presenze e 460 minuti all’attivo, il 25enne di Cimitile può diventare un’arma fondamentale. Pisacane, alle prese con un attacco decimato dalle assenze di Belotti e Felici, ha bisogno della sua qualità. Il gol spettacolare di Bergamo, costruito con Esposito, ha attenuato l’amarezza per la settima sconfitta e acceso una speranza concreta in vista dello scontro diretto con il Pisa. Ora tocca a Gaetano prendersi il Cagliari.