Fiorentina più in crisi che mai: arriva la decisione del club su Vanoli

Fiorentina più in crisi che mai: arriva la decisione del club su VanoliTuttoNapoli.net
© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 18:10Serie A
di Pierpaolo Matrone

La Fiorentina ha deciso, dopo molte ore di riflessione e dopo un lungo summit dei dirigenti, è stata presa la decisione di andare avanti con Paolo Vanoli in panchina. Le ultime arrivano direttamente dalla redazione di Tuttomercatoweb.com.

Una conferma a tempo per Vanoli è quello che filtra dalle stanze del Viola Park, ma che dovrebbe vedere Vanoli in panchina per la Fiorentina almeno fino a giovedì sera, quando si esaurirà il cammino nel maxi-girone di Conference League, con la sfida sul campo degli svizzeri del Losanna. Possibile che questo discorso valga anche per la partita ancora a seguire, quella che opporrà i viola all'Udinese.