Ufficiale Roma-Como, le formazioni: le scelte di Gasperini e Fabregas

Sono state ufficializzate le formazioni di Roma-Como, ultimo match valido per la 15ª giornata di Serie A. Un super match tra due forze che lottano per obiettivi diversi: da un lato i giallorossi con un successo possono accorciare a -1 sul Napoli di Conte, dall'altro i lariani di Fabregas scavalcare il Bologna e la Juventus in un colpo solo per tenere vivo il sogno Europa.

Quattro cambi per Gasperini rispetto alla trasferta in Scozia contro il Celtic: Koné, Cristante, Pellegrini e Wesley dentro (Celik riposa). Giocherà centrale N'Dicka, con Mancini (non al top della condizione con un principio di influenza) ed Hermoso larghi ai suoi fianchi. In attacco premiato Evan Ferguson dal primo minuto dopo l'ottima performance in Europa League con tanto di doppietta. Finto centravanti a sorpresa per Fabregas e il Como, con Nico Paz a prendere il posto dell'infortunato Morata. Alle sue spalle Baturina (grande chance per lui da titolare) in appoggio, con Addai e Diao le frecce sugli esterni offensivi. In mediana scelte obbligate con Da Cunha-Caqueret (Perrone è squalificato), riposa Diego Carlos e torna titolare Kempf in coppia con Ramon. Ballottaggio sulla fascia destra vinto da Smolcic, Vojvoda e Posch finiscono in panchina, Valle invece confermato sulla corsia mancina.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N'Dicka, Hermoso; Wesley, Koné, Cristante, Rensch; Soulé, Pellegrini; Ferguson.

A disposizione: Angelino, Bah, Bailey, Baldanzi, Dybala, El Shaarawy, Ghilardi, Gollini, Pisilli, Tsimikas, Vasquez, Ziolkowski.

Allenatore: Gian Piero Gasperini.

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Kempf, Ramon, Valle; Da Cunha, Caqueret; Addai, Baturina, Diao; Nico Paz.

A disposizione: Cavlina, Cerri, Diego Carlos, Douvikas, Kuhn, Le Borgne, Moreno, Posch, Rodriguez, Van der Brempt, Vigorito, Vojvoda.

Allenatore: Cesc Fabregas.