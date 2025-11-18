Fabregas: "Il Como ha mentalità diversa, andiamo a rompere…”

A 'La Provincia di Como' è intervenuto Cesc Fabregas. L'allenatore del Como ha parlato della stagione e della sua filosofia di gioco. Queste le parole dello spagnolo, iniziando dal momento di forma della squadra: "Vedo come l'atteggiamento sia simile per quasi tutte le squadre. E' tornato di moda il 5-3-2, con squadre che attendono. Secondo me quest'anno c'è addirittura maggiore attendismo rispetto allo scorso anno. Locatelli della Juve si fa dare palla e gestisce. Noi abbiamo una mentalità diversa. Andiamo ad aggredire, andiamo a rompere le palle. Siamo andati da lui e andremo da Modric. Poi magari fanno una giocata che ti taglia fuori. Ma noi ci proviamo.

E siamo forti in contropiede. Certo, a fare pressing alto rischi, ma dico sempre che se dovessi rinunciare a giocare come dico io, smetterei di farlo. II segreto? Non ragionare per dormi: ci sono momenti e momenti nelle partite, quelli in cui vai a mille e altri in cui costruisci con calma. lo devo andare oltre la tattica e insegnare ai miei giocatori a ragionare e prendersi delle responsabilità autonome a seconda del momento. Non posso chiudere un giocatore in una gabbia tattica e mentale, perché poi si plafona, si limita a fare il compitino".