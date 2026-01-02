Ufficiale Fiorentina, ecco Solomon: affare in prestito con diritto di riscatto, le cifre

(ANSA) - FIRENZE, 02 GEN - ''Sono qui per questa grande sfida, per aiutare la Fiorentina, la squadra e il club hanno voglia di uscire da questa situazione difficile e io cercherò di portare le mie qualità''. Sono le prime parole da giocatore viola, attraverso i canali ufficiali del club, di Manor Solomon il cui acquisto è stato appena ufficializzato dalla società. L'esterno offensivo israeliano, classe '99, arrivato a Firenze questa mattina insieme alla moglie e alla madre approda in prestito con diritto di riscatto fissato intorno ai 10 milioni di euro: di proprietà del Tottenham (da dove arriverà a inizio settimana il nuovo responsabile dell'area sportiva della Fiorentina Fabio Paratici) è reduce da una prima parte di stagione disputata in prestito al Villarreal dove ha giocato poco. Se la Fiorentina lo riscatterà, il giocatore firmerà un contratto fino al 2030.

"Firenze, preparati per un po' di magia, auguriamo al nostro "Manorinho" la migliore fortuna in questo nuovo entusiasmante capitolo in Serie A. Sappiamo che brillerai!" il messaggio beneaugurante postato sui propri social dalla Federcalcio israeliana. ''So che sarà dura ma ce la faremo, c'è voglia di lottare e reagire - ha aggiunto Solomon - La Fiorentina ha una grande storia e Firenze è una città bellissima, è davvero pazzesco se penso che ero qui sei mesi fa con mia moglie per festeggiare l'anniversario di nozze e ora ci sono di nuovo per giocarci. Non vedo l'ora''. In viola ritrova Dodo compagno ai tempi dello Shakhtar e proprio il brasiliano, insieme al capitano De Gea, gli ha dato il benvenuto al Viola Park dove la squadra è in ritiro da ieri fino alla gara di domenica al Franchi contro la Cremonese. Al centro sportivo non si è allenato neppure oggi Moise Kean in permesso da martedì scorso ''per motivi familiari'' (come ha comunicato la società) e atteso solo in serata a meno di imprevisti o rinvii: considerando che domani sarà la vigilia della partita, importantissima per la Fiorentina ultima in classifica e affamata di punti, l'impiego da titolare del centravanti appare a questo punto molto improbabile mentre i tifosi rumoreggiano. (ANSA).