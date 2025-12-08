Fiorentina, crisi senza precedenti: Commisso ha già speso mezzo miliardo, bilancio in rosso

La Fiorentina di Rocco Commisso rappresenta oggi uno dei paradossi più evidenti del calcio moderno: investimenti ingenti, ambizioni elevate, ma risultati sportivi disastrosi. Come evidenziato da La Gazzetta dello Sport, i viola, pur avendo speso 89 milioni nell’ultima sessione di mercato e vantando il settimo monte ingaggi della Serie A, si ritrovano clamorosamente ultimi in classifica, senza una vittoria come solo il Wolverhampton nei principali campionati europei. Una situazione figlia di scelte tecniche discutibili e di una pianificazione che non ha prodotto i risultati sperati.

Commisso, arrivato nel 2019 con il dichiarato obiettivo di riportare la Fiorentina ai vertici, ha già immesso nel club ben 504 milioni tra acquisto delle quote e capitalizzazioni. Un terzo di questa somma è stato destinato al Viola Park, il resto a mercato e gestione corrente. Eppure, i conti non sorridono: il bilancio 2024-25 si è chiuso con una perdita di 23 milioni, nonostante 56 milioni di plusvalenze. L’unico esercizio in attivo resta quello del 2021-22, grazie ai maxi introiti delle cessioni di Vlahovic e Chiesa. Con il club in caduta libera e un altro bilancio in rosso previsto per giugno 2026, Commisso sarà costretto nuovamente a intervenire. La domanda resta: fino a quando basterà il portafoglio a compensare i limiti del progetto tecnico?