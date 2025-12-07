Lazio-Bologna, le formazioni ufficiali: la scelta su Tavares, Castro e sorpresa Cataldi

Sono state diramate le formazioni ufficiali di Lazio-Bologna, match valido per la 14esima giornata di Serie A. Entrambe vittoriose in Coppa talia e una sfida che si riproporrà nei quarti di finale del torneo, prima biancocelesti e rossoblù si affrontano in campionato. Sorpresa Nuno Tavares, ormai totalmente rilanciato al posto di Luca Pellegrini - che sta per diventare padre - e Cataldi novità titolare per Vecino. In avanti saksen, Castellanos e Zaccagni. Coach Italiano invece conta su Orsolini, Odgaard e Cambiaghi alle spalle del Toto Castro

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Castellanos, Zaccagni

A disposizione: Mandas, Furlanetto, Patric Provstgaard, Pellegrini, Lazzari, Vecino, Dele- Bashiru, Belahyane, Pedro, Noslin, Dia, Cancellieri Allenatore: Maurizio Sarri

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Heggem, Casale, Miranda; Moro, Pobega; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro

A disposizione: Pessina, Franceschelli, Holm, Bernardeschi, Rowe, Immobile, Ferquson, Lykogiannis, Dallinga, Lucumi, De Silvestri, Dominguez, Sulemana, Fabbian. Allenatore: Vincenzo Italiano.