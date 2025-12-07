Botta e risposta all'Olimpico: pari tra Lazio e Bologna con i biancocelesti che finiscono in 10

Succede tutto nei minuti finali del primo tempo tra Lazio e Bologna, che pareggiamo 1-1 all’Olimpico. L’avvio è stato frizzante, con lo stadio che ha fatto da cornice all’omaggio dedicato a Ciro Immobile per il suo ritorno a casa dopo otto anni in biancoceleste. Le due squadre hanno offerto spettacolo fin dai primi minuti, con occasioni create da Orsolini e Zaccagni e con un clamoroso errore sotto porta di Isaksen al quarto d’ora. Una leggerezza di Casale ha rischiato di costare caro ai padroni di casa, ma Ravaglia ha salvato il risultato con un intervento decisivo di piede.

Il ritmo è rimasto alto con continui ribaltamenti di fronte, come l’incursione di Basic neutralizzata dalla difesa rossoblù e il successivo errore di Marusic che ha regalato a Odgaard una chance non sfruttata. Provedel è stato poi chiamato agli straordinari su un potente tiro di Pobega poco dopo l’ora di gioco. Il match si è improvvisamente acceso al 40’, quando Isaksen ha sbloccato il risultato con un gol da opportunista, ma il vantaggio è durato poco: Odgaard ha pareggiato con un tap-in rabbioso poco più tardi. Un provvidenziale salvataggio sulla linea di Gila ha evitato il sorpasso ospite e la prima frazione si è chiusa sul risultato di perfetta parità. Espulso Mario Gila al minuto 78, la Lazio resta in 10 per gli ultimi minuti del match contro il Bologna. Prima il difensore spagnolo riceve un'ammonizione per intervenuto a gamba alta su Castro, ma nel contestare la scelta dell'arbitro Fabbri quest'ultimo - evidentemente per qualche parola fuori posto - ha optato per estrarre il cartellino rosso.