Ufficiale Fiorentina, minacce social a giocatori e compagne: arriva la risposta del club viola

Non è un bel momento, quello che sta vivendo la Fiorentina in campo e fuori. E a rendere ancor più amara la sconfitta di ieri sul campo del Sassuolo e l'ultimo posto in solitaria nella classifica della Serie A, c'è anche ciò che è accaduto dopo la partita, con disdicevoli insulti, offese e minacce arrivate tramite social sia ad alcuni dei calciatori viola, che alle loro rispettive compagne.

In tal senso, la Fiorentina si schiera con un comunicato ufficiale: "ACF Fiorentina esprime piena solidarietà e piena vicinanza ai calciatori e alle loro famiglie, a seguito delle inaccettabili e vergognose minacce ricevute nelle ore successive alla sconfitta di Reggio Emilia contro il Sassuolo. Comportamenti di questo tipo non possono avere alcun posto nel calcio, né in nessun ambito della nostra società.

Il Club si è messo subito in contatto coi propri tesserati e con le autorità competenti per garantire che vengano adottate tutte le misure necessarie a tutela della sicurezza e della serenità dei giocatori, dei membri dello Staff, dei loro cari e delle famiglie coinvolte. ACF Fiorentina, nel ringraziare i tanti sostenitori che hanno già manifestato affetto e sostegno in merito a questi fatti incresciosi, ribadisce che non ci sarà mai spazio per intimidazioni, odio o violenza. Il nostro impegno nella protezione dei nostri giocatori e delle loro famiglie rimane assoluto".