Gaetano ridimensiona la Roma! Altra brutta prova e secondo ko di fila per Gasperini

Si è conclusa la gara tra Cagliari e Roma, con il punteggio finale di 1-0. A deciderla è stato il gran gol di Gaetano che su calcio d'angolo sfrutta l'errore di Ghilardi e batte Svilar. La partita è iniziata con i rossoblù in piena emergenza: tanti infortuni, uomini contati e l’esordio in Serie A del giovane uruguaiano Juan Rodriguez, schierato al centro della difesa. La Roma ha risposto con un assetto leggero, scegliendo un attacco privo di Ferguson e Dybala e affidandosi a un “falso nove” come Baldanzi. I giallorossi hanno cercato di gestire il possesso con buona continuità, pur senza riuscire a rendersi davvero pericolosi negli ultimi venti metri.

Dall’altra parte il Cagliari ha costruito le occasioni migliori del primo tempo grazie a ripartenze rapide e ben organizzate, condotte in particolare da Borrelli, Folorunsho e Sebastiano Esposito. La Roma ha provato a sfondare fino all’intervallo, ma l’inedito reparto offensivo ha faticato a creare reali opportunità, mentre la squadra di Ranieri è stata fermata in più di una circostanza da Ndicka e da un attento Svilar.

Nella ripresa l'episodio chiave del match: Celik travolge Folorunsho diretto a tu per tu con Svilar e viene espulso, dopo un on-field-review. I giallorossi restano in 10 e non riescono più ad alzare il proprio baricentro, il Cagliari prende in mano la partita e prima con Obert e poi con Palestra vanno vicinissimi al vantaggio. A sbloccare però il risultato è il gollonzo di Gaetano che aggancia il pallone bucato da Ghilardi e con il destro batte Svilar. Brutta battuta d'arresto per la Roma, la seconda di fila dopo il KO subito dal Napoli.