Ufficiale Fiorentina, ecco l'annuncio: preso Zaniolo dal Galatasaray, la formula dell'affare

vedi letture

(ANSA) - ROMA, 03 FEB - La Fiorentina ha ufficializzato l'ingaggio dal Galatasaray di Nicolò Zaniolo in prestito con diritto di opzione. Toscano di Massa dove è nato il 2 luglio 1999, il giocatore è cresciuto nel settore giovanile viola. Per questa nuova avventura agli ordini di Raffaele Palladino ha scelto la maglia numero 17. Dal gruppo viola esce intanto il difensore argentino Nicolas Valentini che è stato ceduto in prestito al Verona fino al termine della stagione. (ANSA).