Ufficiale Fiorentina-Genoa, le formazioni: Palladino lascia Comuzzo in panchina

Sono ufficiali le formazioni di Fiorentina-Genoa, match delle 15 valido per la 23ª giornata di Serie A. Palladino ha gli uomini contati a centrocampo e ripropone quindi Richardson tra i titolari, a fianco di Mandragora. Confermate tutte le scelte attese per il tecnico viola, che rilancia ancora una volta assieme Gudmundsson (grande ex della partita) e Beltran nel tridente alle spalle di Kean in cui agisce pure Folorunsho. Non c'è Comuzzo, al centro di voci di mercato che lo accostano al Napoli, al quale viene preferito di nuovo Pongracic in tandem con Ranieri. Vieira invece regala un paio di sorprese, su tutte decide di lanciare subito dal 1' il nuovo arrivato Cornet, approdato in rossoblù giusto da qualche giorno. Arretra quindi per l'occasione a centrocampo Miretti, preferito a un altro ex della partita quale Badelj, che comincia in panchina.

FIORENTINA (4-2-3-1): e Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Mandragora, Richardson; Folorunsho, Gudmundsson, Beltran; Kean.

A disposizione: Terracciano, Martinelli, Sottil, Valentini, Comuzzo, Moreno, Caprini, Harder, Parisi, Rubino, Kouame.

Allenatore: Palladino.

GENOA (4-3-2-1): Leali; Sabelli, De Winter, Vasquez, Martin; Masini, Miretti, Frendrup; Thorsby, Cornet; Pinamonti.

A disposizione: Siegrist, Sommariva, Vitinha, Messias, Norton-Cuffy, Ekuban, Ekhator, Matturro, Badelj, Kassa, Zanoli, Venturino.

Allenatore: Vieira.