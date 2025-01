Ufficiale Fiorentina, i convocati di Palladino per il Napoli: out Quarta, c'è l'ultimo arrivato

Raffaele Palladino ha diramato la lista dei giocatori della Fiorentina convocati per la partita di stasera contro il Napoli, in programma alle ore 18:00 al Franchi. Prima convocazione per l'ultimo arrivato, il primo acquisto del mercato di gennaio Nicolas Valentini e presente anche il giovane attaccante Maat Daniel Caprini della Primavera. Come previsto, invece, assente il partente vice-capitano Lucas Martinez Quarta, ormai prossimo a tornare al River Plate. Sempre escluso anche il primo nei gradi, il capitano Cristiano Biraghi, anch'esso al centro di voci di mercato (è stato accostato a Napoli, Bologna e Atalanta, tra le altre).

FIORENTINA-NAPOLI, I CONVOCATI DI PALLADINO

Portieri: De Gea, Martinelli, Terracciano.

Difensori: Comuzzo, Dodo, Gosens, Kayode, Moreno, Parisi, Pongracic, Ranieri, Valentini.

Centrocampisti: Adli, Cataldi, Mandragora, Richardson.

Attaccanti: Beltran, Caprini, Colpani, Gudmundsson, Ikoné, Kean, Kouame, Sottil.