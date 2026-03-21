Fiorentina in crescita, il pubblico ci crede: verso il sold-out contro l'Inter

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L'entusiasmo attorno alla Fiorentina sta tornando a crescere ed e i numeri lo confermano. Il sold-out per la sfida contro l'Inter si avvicina rapidamente: dopo le tre vittorie consecutive di marzo e una zona retrocessione finalmente messa a distanza, il pubblico viola sta riscoprendo il piacere di tornare al Franchi. I biglietti staccati per il match contro i nerazzurri hanno già raggiunto quota 21.500 — quasi duemila in più rispetto a soli due giorni fa — e manca ormai pochissimo per certificare il tutto esaurito, traguardo centrato in questa stagione soltanto a novembre contro la Juventus, quando gli spettatori al Comunale furono 22.346.

Fiorentina-Napoli verso il sold-out: i dettagli

I settori esauriti sono già diversi: tribuna vip, poltronissime e parterre di tribuna hanno terminato la disponibilità da tempo. Quasi esaurito anche il settore ospiti, dove saranno presenti trecento tifosi interisti. Resta ancora qualche posto nella Ferrovia, unico settore con disponibilità residua. Una corsa ai biglietti che racconta meglio di qualsiasi dato di classifica il clima che si respira a Firenze in questo momento, scrive il quotidiano toscano La Nazione nell'avvicinamento alla gara alla capolista.