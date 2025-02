Fiorentina-Inter, Palladino: "Giovedì saremo pochissimi. 14, per l'esattezza". Il motivo

La Fiorentina non potrà schierare gli acquisti del mercato invernale per il recupero di campionato di giovedì contro l'Inter. Da regolamento, infatti, essendo il match al Franchi un continuo della gara dell'1 dicembre scorso non potrà vedere in campo giocatori tesserati dopo quella data.

Gli allenatori potranno schierare solo i giocatori che erano nelle note ufficiali di quella gara, senza quelli che sono stati nel frattempo ceduti (Christensen, Quarta, Kayode, Ikoné, Sottil e Kouamé). Non potranno giocare gli acquisti invernali: Valentini (anche lui ceduto, in prestito al Verona), Folorunsho, Pablo Marì, Ndour, Fagioli e Zaniolo per la Fiorentina, Zalewski per l'Inter. Per quanto riguarda invece Comuzzo, ammonito contro il Genoa, sarà al suo posto regolarmente e salterà la prossima sfida a San Siro tra i nerazzurri e i viola.

Nel corso della conferenza stampa di oggi al Viola Park, il tecnico della Fiorentina Raffaele Palladino, ha parlato della situazione in vista del match con l'Inter: "Per giovedì come sapete non possiamo schierare i nuovi, saremo pochissimi. Quattordici, per l'esattezza, con due giocatori che stiamo cercando di recuperare. Sono sicuro però che quei pochi faranno una grande partita. Visto il momento, bisogna essere ancora più squadra e tirare fuori il 100% da ogni singolo. Proveremo a mettere in difficoltà l'Inter. Aggregheremo qualche Primavera che già si è allenato con noi in questi giorni. I due che vogliamo recuperare sono Cataldi e Colpani, poi c'è anche Adli che ha preso un colpo alla caviglia".

Con l'Inter saranno due partite a due facce: giovedì saremo a disposizione in pochissimi, mentre lunedì con i nuovi acquisti. Giochiamo due partite molto differenti, pure se con la stessa squadra. Sui secondi tempi è vero, anche domenica è successo: ho parlato con la squadra, ci lavoriamo. Non è una questione fisica: corriamo pure di più, ma dobbiamo farlo meglio. E a volte se stai basso puoi essere comunque aggressivo: a volte ci è mancata, non deve accadere e cerchiamo la soluzione migliore. La strada non è difendersi per vincere, ma difendersi per poi attaccare in un certo modo gli avversari".