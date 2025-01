Ufficiale Fiorentina-Inter si recupera il 6 febbraio: per i nerazzurri 4 sfide da brividi in 16 giorni!

vedi letture

La Lega di Serie A ha appena comunicato che la prosecuzione della gara di Campionato di Serie A Enilive Fiorentina-Inter (14^ giornata), interrotta al minuto 16’ del primo tempo in data 1° dicembre 2024, è fissata per il giorno giovedì 6 febbraio 2025 alle ore 20.45. Febbraio per i nerazzurri sarà dunque un mese 'caldo' con quattro sfide ravvicinate tutte di prestigio, di cui due contro la Fiorentina in 4 giorni. A inizio marzo poi il big match del Maradona col Napoli e la doppia sfida per gli ottavi di Champions. Ecco il calendario dell'Inter per le prossime settimane:

Milan-Inter 2 febbraio ore 18

Fiorentina-Inter 6 febbraio ore 20.45

Inter-Fiorentina 9 febbraio ore 15

Juventus-Inter 16 febbraio ore 15