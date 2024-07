Ultim'ora Fiorentina, Kean è arrivato al Viola Park: domani visite e firma

Moise Kean è pronto a diventare un nuovo calciatore della Fiorentina. L'attaccante, in arrivo dalla Juventus a titolo definitivo, è infatti arrivato al Viola Park da pochi minuti, come comunicato dal club viola attraverso il proprio profilo Instagram ufficiale. L'attaccante si sottoporrà nella giornata di domani alle visite mediche, prima di firmare il suo contratto con la società gigliata e mettersi a disposizione di Raffaele Palladino.

I dettagli dell'operazione.

L'operazione con la Juventus, come detto, si era già chiusa da diversi giorni: ai bianconeri andrà un assegno da 13 milioni di euro per la parte fissa, a cui aggiungerne 5 di bonus futuri di cui 3 facilmente raggiungibili. Una volta sistemata la questione Kean e diramato i comunicati ufficiali del caso, la Fiorentina proseguirà nelle altre trattative di mercato. Soprattutto quelle riguardanti il centrocampo e il nuovo centravanti da andare ad aggiungere all'ormai ex bianconero, col nome di Lorenzo Lucca che resta in cima alle preferenze.