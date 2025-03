Fiorentina, le utime verso Napoli: Palladino recupera un centrocampista e resta un dubbio

Testa bassa e pedalare. Così la Fiorentina ha ripreso ad allenarsi dopo la sconfitta europea, scrive quest'oggi la Gazzetta dello Sport che fa il punto in casa Fiorentina dopo la brutta sconfitta contro il Panathinaikos nell'andata degli ottavi di finale di Conference League. Ieri scarico, oggi rifinitura e pochissimo tempo per preparare la trasferta di Napoli.

In giornata saranno diramati i convocati, ma il quotidiano riporta le prime indiscrezioni sulle scelte di Palladino e gli infortunati: torna Adli che ha saltato per infortunio Inter, Como, Verona e Lecce, oltre alla Conference. Solo oggi arriverà la decisione definitiva su Folorunsho che farà un ultimo provino. Squalificati Mandragora e Zaniolo, rimane il ballottaggio Beltran-Gudmundsson per affiancare Kean.