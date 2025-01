Fiorentina, Martinez Quarta dice addio: oggi il saluto al pubblico del Franchi

La Fiorentina inizia il 2025 con un allenamento a porte aperte al Franchi nella settimana che condurrà alla gara di sabato contro il Napoli. Oltre 5.000 i tifosi viola che hanno deciso di assistere alla seduta odierna, dove si è visto per la prima volta anche il neo acquisto gigliato Nicolas Valentini. Il difensore prenderà il posto di Lucas Martinez Quarta che oggi, visibilmente commosso, ha salutato i tifosi della Fiorentina: il Chino infatti tornerà al River Plate. L'argentino era stato accostato in passato anche al Napoli ma alla fine tornerà in patria e ovviamente non ci sarà sabato contro gli azzurri alla ripresa del campionato.