Vergogna a Firenze: mogli dei calciatori minacciate dai tifosi sui social

Episodio vergognoso a Firenze: le mogli dei calciatori sono stati minacciate dai tifosi sui social dopo l'ennesima sconfitta e l'ultimo posto in classifica dei viola. A raccontarlo è il Corriere della Sera: "La Fiorentina sprofonda anche a Reggio Emilia e adesso guarda in faccia la serie B. Dopo Bergamo, Dzeko aveva chiesto aiuto al pubblico viola per uscire dalle sabbie mobili della classifica, ma gli oltre 3mila che hanno seguito la squadra, hanno assistito soltanto ad un’altra, sconcertante prova viola: le sconfitte in campionato adesso sono 8, con 24 gol presi (peggior difesa del campionato) e zero vittorie all’attivo.

«L’allenatore è confermato ma ora dovremo prendere decisioni drastiche», annuncia il ds Goretti, mentre la squadra resta nello spogliatoio per oltre due ore. In serata Amanda Ferreira, la moglie di Dodò, ha pubblicato le offese ricevute da un hater sui social («Speriamo vi muoiano i figli di cancro»), mentre altre compagne di calciatori hanno ricevuto minacce e avrebbero già sporto denuncia".