Fiorentina, otto viola in giro per il mondo: ecco quando torneranno in vista del Napoli

Repubblica, edizione Firenze, fa il punto sui giocatori della Fiorentina, impegnati con le rispettive nazionali. La squadra di Stefano Pioli ha ripreso gli allenamenti oggi dopo alcuni giorni di riposo, ma il tecnico non potrà contare su tutto il gruppo perché otto calciatori sono stati convocati dalle rispettive nazionali.

Tra gli assenti: Kean, che giocherà con l'Italia, Dzeko e Kospo con la Bosnia, Sohm con la Svizzera, Pongracic con la Croazia, Gudmundsson con l'Islanda e Ndour con l'Italia Under 21. Anche Lamptey, l'ultimo acquisto della squadra, sarà impegnato con il Ghana. I primi a rientrare saranno Kean e Sohm martedì 9, mentre gli altri rientreranno mercoledì 10. Lamptey sarà l'ultimo a tornare, giovedì 11, a soli due giorni dalla partita contro il Napoli. Pioli spera di riavere i giocatori motivati e senza problemi fisici.