Sassuolo-Fiorentina, formazioni: c'è Gudmundsson con Kean, Grosso lancia Volpato

di Davide Baratto

Sono state rese note le scelte degli allenatori per il match del Mapei Stadium tra Sassuolo e Fiorentina, gara di apertura di questa quattordicesima giornata di Serie A.

Di seguito le formazioni ufficiali:
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Koné, Matic, Thorstvedt; Volpato, Pinamonti, Laurienté. A disposizione: Satalino, Zacchi, Candé, Fadera, Moro, Coulibaly, Odenthal, Lipani, lannoni, Pierini. Allenatore: Fabio Grosso.
FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Comuzzo, Pablo Mari, Ranieri; Dodo, Sohm, Fagioli, Mandragora, Parisi; Gudmundsson, Kean. A disposizione: Lezzerini, Martinelli, Dzeko, Nicolussi Caviglia, Kospo, Richardson, Viti, Ndour, Fortini, Kouadio, Kouame, Piccoli. Allenatore: Paolo Vanoli.