L'Inter gioca bene e si diverte: Como asfaltato a San Siro, finisce 4-0

vedi letture

L’Inter domina e supera 4-0 il Como a San Siro, confermando la propria superiorità nella 14ª giornata di Serie A. I nerazzurri sbloccano l’incontro all’11’ con Lautaro Martínez, finalizzatore di una splendida azione corale avviata da Barella e rifinita da Luis Henrique.

Nella ripresa il Como spreca due grandi chance con Douvikas e Valle, ma è l’Inter a colpire: Thuram firma il 2-0 su corner, indirizzando il match. Nel finale arriva il tris di Calhanoglu, frutto di un pressing altissimo, e il poker di Carlos Augusto sull’assist di Dimarco. Netta dimostrazione di forza per la squadra di Chivu.