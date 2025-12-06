La Fiorentina sprofonda: perde 3-1 col Sassuolo e resta ultima senza vittorie

Termina sul risultato di 3-1 il match del Mapei Stadium tra Sassuolo e Fiorentina, valido per la quattordicesima giornata di Serie A. Ennesima sconfitta per i viola, che dopo essere passati in vantaggio in apertura grazie al calcio di rigore di Mandragora, subiscono la rimonta con le reti di Volpato, Muharemovic e Ismael Koné. Dunque sprofonda in classifica la squadra di Paolo Vanoli, che resta all'ultimo posto ancora senza vittorie, mentre i neroverdi ritrovano il successo e salgono almeno momentaneamente all'ottava posizione.