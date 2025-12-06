Ufficiale Verona-Atalanta, le formazioni: out Scamacca, c'è Krstovic in attacco per Palladino

L'Atalanta di Palladino cerca la quarta vittoria di fila fra campionato e coppe, dopo aver messo ko con prestazioni decisamente convincenti Eintracht, Fiorentina e Genoa. Alle 20.45 la sfida al Bentegodi contro l'Hellas Verona, che è ancora a caccia della prima vittoria stagionale. Paolo Zanetti si gioca molto fra questa partita e la prossima al Franchi contro la Fiorentina sul proprio futuro.

Nelle scelte di formazione i gialloblu si schierano con Bella-Kotchap, e non Valentini, in difesa. Davanti tocca ancora a Mosquera al fianco di Giovane, con Orban in panchina. Palladino sceglie Krstovic per completare l'attacco con Lookman e De Ketelaere.

Hellas Verona (3-5-2): Montipò; Nunez, Nelsson, Bella-Kotchap; Belghali, Niasse, Al-Musrati, Bernede, Frese; Giovane, Mosquera. Allenatore: Paolo Zanetti.

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Djimsiti; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, Lookman; Krstovic. Allenatore: Raffaele Palladino.