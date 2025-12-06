Ufficiale

Inter-Como, le formazioni: c'è Zielinski, sorpresa di Chivu a centrocampo

Inter-Como, le formazioni: c'è Zielinski, sorpresa di Chivu a centrocampoTuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 17:10Serie A
di Davide Baratto

Sono state rese note le scelte degli allenatori per il match di San Siro tra Inter e Como, valido per la quattordicesima giornata di Serie A.

Di seguito le formazioni ufficiali:
INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. A disposizione: Martinez, Taho, De Vrij, Sucic, Bonny, Frattesi, Diouf, Mkhitaryan, Carlos Augusto, Bisseck, Cocchi, Maye, Esposito Allenatore: Cristian Chivu.
COMO (4-2-3-1): Butez; Posch, Diego Carlos, Ramon, Valle; Da Cunha, Perrone; Addai, Paz, Rodriguez; Morata. A disposizione: Vigorito, Cavlina, Kempf, Caqueret, Douvikas, Moreno, Kuhn, Baturina, Smolcic, Vojvoda, Diao, Van Der Brempt, Cerri. Allenatore: Cesc Fabregas.