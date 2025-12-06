L'Atalanta torna a perdere: Giovane-gol, primo successo stagionale per il Verona

di Pierpaolo Matrone

Come la Fenice che risorge dalle ceneri, il Verona tira fuori una prestazione perfetta tramortendo un'Atalanta apparsa tramortita dalla furia degli scaligeri. La squadra di Zanetti si impone 3-1 e trova il primo successo stagionale: una ventata d'aria fresca firmata dalle reti di Belghali, Giovane e Bernede.