Fiorentina, Pioli protesta: "Mercato deve chiudere prima dell'esordio! Alleni e poi li perdi..."

Il tecnico della Fiorentina, Stefano Pioli, ha parlato a Sky Sport alla vigilia della sfida contro il Polissya in Conference League, con i viola che nel ritorno del playoff ripartiranno dalla vittoria per 3-0 in trasferta della settimana scorsa: "Non dobbiamo rischiare di sottovalutare l'avversario, il calcio è imprevedibile e abbiamo giocato solo il primo tempo. Conosciamo meglio i nostri avversari ma anche loro ci conoscono meglio, abbiamo un vantaggio e abbiamo in mano la qualificazione, ma dobbiamo stare attenti".

Pensa a qualche cambio?

"Sì, lo farò, sarà la terza partita in una settimana. Avremo la quarta trasferta consecutiva domenica, visato che domani giocheremo a Reggio Emilia- La squadra che scenderà in campo sarà comunque preparata per la partita".

Pensa di avere la rosa già a posto o si aspetta altro dal mercato?

"Con il club sono stato chiaro. Se riusciremo ad alzare il livello ci faremo trovare pronti. Non ha senso comunque comprare tanto per comprare e non voglio la rosa lunga oltre misura, visto che non penso che sia necessario. Ma se ci sarà la possibilità ci saremo".

Come ha vissuto la questione Comuzzo?

"Quando arrivano offerte del genere l'agente informa il club e il giocatore e per forza si crea un po' di caos. Il ragazzo ha avuto dei pensieri ma ha comunicato di non voler accettare quella situazione lì. È un ragazzo di ottimo spessore".

Come inserirà Piccoli, anche se domani non ci sarà?

"Abbiamo cinque giocatori offensivi di ottimo livello: Kean, Gudmundsson, Dzeko, Piccoli e Fazzini. Il più delle volte giocheremo con due ma giocheremo anche con tre. Piccoli può giocare prima punta ma non solo. È un giocatore completo e posso provare diverse situazioni in campo con i giocatori che ho. Vogliamo essere vincenti".

Cosa pensa del mercato aperto?

"Non si può non essere d'accordo con Italiano. Non si capisce il motivo per il quale il calciomercato non finisca prima della prima partita ufficiale. Alleni per un mese una squadra e magari l'ultima settimana cambiano 5 o 6 elementi. Noi allenatori lo diciamo da tanto ma così è. Ci dobbiamo adattare e lavorare nel migliore dei modi".