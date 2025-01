Ufficiale Fiorentina-Torino, le formazioni: Folorunsho subito dal 1'!

vedi letture

La Fiorentina vuole ripartire. La squadra di Raffaele Palladino scenderà in campo fra pochi istanti contro il Torino di Paolo Vanoli per cercare di mettersi alle spalle il brutto periodo dove ha raccolto solo un punto in cinque partite. Diverso il periodo dei granata che sono reduci dal pari nel derby contro la Juventus e hanno ottenuto solo una sconfitta nelle ultime cinque uscite ufficiali.

Le scelte di Palladino

Raffaele Palladino schiera Gudmundsson nei tre trequartisti alle spalle di Moise Kean. L'islandese sarà il centrale con Colpani a destra e Folorunsho al debutto dal primo minuto in viola a sinistra. A centrocampo Adli fa reparto con Mandragora mentre in difesa davanti a De Gea spazio a Dodo, Comuzzo, Ranieri e Gosens.

L'undici di Vanoli

Scelte quasi obbligate per Paolo Vanoli che deve fare la conta degli assenti. In porta c'è Milinkovic-Savic mentre in difesa giocano Maripan e Coco al centro con Dembele e Borna Sosa sugli esterni. A centrocampo spazio a Tameze e Ricci mentre in attacco Lazaro, Vlasic e Karamoh hanno il compito di innescare Che Adams.

Le formazioni ufficiali

Fiorentina (4-2-3-1): De Gea; Dodo, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Adli, Mandragora; Colpani, Gudmundsson, Folorunsho; Kean.

Torino (4-2-3-1): Milinkovic-Savic; Dembele, Maripan, Coco, Sosa; Tameze, Ricci; Lazaro, Vlasic, Karamoh; Adams.