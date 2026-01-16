Flop Camarda al Lecce: l'attaccante può tornare già al Milan

Era arrivato in estate con aspettative molto alte ma adesso, dopo pochi mesi, l'avventura di Francesco Camarda con la maglia del Lecce potrebbe già essere giunta ai titoli di coda. Come infatti riferito da Radio Sportiva, il talentuoso attaccante classe 2008 potrebbe far ritorno al Milan, proprietario del suo cartellino, già nel corso di questa sessione invernale di calciomercato.

Dopo un promettente avvio in Salento, dove è arrivato anche il primo gol tra i professionisti lo scorso settembre durante la gara pareggiata al Via del Mare contro il Bologna, nelle ultime settimane il rendimento del calciatore è calato, così come il minutaggio in favore di Nikola Stulic. Inoltre, alla base del possibile addio, ci sarebbe anche l'infortunio alla spalla patito dallo stesso Camarda e che lo ha tenuto fuori nelle ultime due gare e che dovrebbe lascialo fuori per tutto gennaio, compromettendo ancor di più la sua posizione.

Per questo motivo gli uomini di mercato del Lecce stanno già cercando un centravanti che possa coprire l'assenza di Camarda. Tra i nomi al vaglio c'è quello di Mbala Nzola, messo alla porta dal Pisa, e Walid Cheddira, che al Sassuolo è chiuso da Pinamonti e che potrebbe rilanciarsi proprio in maglia giallorossa.