Fonseca al Milan come Garcia al Napoli: il tecnico è già in bilico

Nell'estate in cui sul mercato c'erano Sarri e De Zerbi, Motta e Conte, la società rossonera ha deciso di puntare su Fonseca

"Fonseca al Milan come Garcia al Napoli? Sempre più dubbi sulla scelta del portoghese". Così titola un articolo di Tuttomercatoweb dedicato alle difficoltà del diavolo in questo inizio di stagione: "Il Milan è oggi un gruppo di giocatori, non una squadra. E ad aggravare la situazione c'è un allenatore che fin qui ha dimostrato di capirci poco o nulla. "Mi hanno portato qui per cambiare il modo di giocare della squadra ed è quello che sto cercando di fare", ha dichiarato Fonseca nel post-partita. Un obiettivo al momento molto distante: una vittoria in cinque gare (contro l'arrendevole Venezia), troppi gol subiti e tutti i problemi emersi nella coda del ciclo Pioli che sono ancora lì. Ben visibili.

Nell'estate in cui sul mercato c'erano Sarri e De Zerbi, Motta e Conte, la società rossonera ha deciso di puntare su Fonseca. Un rischio che non sta pagando, una scelta che non sta convincendo nessuno. Sembra di rivedere ciò che accadde un anno fa al Napoli con De Laurentiis che decise di sostituire Luciano Spalletti con Rudi Garcia. Fin da subito si capì che la scelta operata dalla società partenopea fu quella sbagliata: in quel caso l'esonero - anche tardivo - arrivò alla sosta di novembre".