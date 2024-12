Fonseca lascia Milanello per l'ultima volta: "Orgoglioso di aver allenato il Milan"

Mister si sente di salutare i tifosi del Milan? A rispondere alla domanda è lo stesso Paulo Fonseca, al momento di lasciare Milanello per l'ultima volta. "Un abbraccio a tutti e grazie per il rispetto e per il sostegno, è stato un orgoglio essere l'allenatore del Milan".

Il tecnico - esonerato ufficialmente oggi dopo l'annuncio arrivato ieri dopo il pareggio contro la Roma - il suo ingresso presso il centro sportivo rossonero stamattina per l'ultimo saluto alla squadra e sistemare le ultime faccende personali.