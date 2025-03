Ufficiale Francia, i convocati per la Croazia: Deschamps non risparmia Thuram

Didier Deschamps ha diramato la lista dei convocati della Francia per le partite contro la Croazia valevoli per i quarti di finale di Nations League. Il primo incontro fissato per giovedì 20 marzo alle 20:45 allo Stadion Poljud di Spalato e il ritorno domenica 23 marzo alle 20:45 allo Stade de France di Saint-Denis. Per questa importante sfida, il ct francese ha convocato Kylian Mbappé, che torna a disposizione dopo aver saltato gli ultimi raduni di ottobre e novembre. È previsto che Mbappé assuma la fascia di capitano della squadra.

Inoltre, Aurélien Tchouameni ritorna in campo dopo un infortunio subito lo scorso novembre. Il centrocampista del Real Madrid, in grado di giocare anche in difesa, sta recuperando la forma e sarà un rinforzo fondamentale per la Francia. A supporto di Tchouameni, ci sarà anche Eduardo Camavinga, compagno di squadra al Real Madrid. Per quanto riguarda i calciatori della Serie A, sono ben 7 i convocati: Maignan, Theo Hernandez, Pavard, Guendouzi, Koné, Thuram e Kolo Muani.

Portieri: Lucas Chevalier (LOSC), Mike Maignan (AC Milan), Brice Samba (Stade Rennais)

Difensori: Jules Koundé (FC Barcelone), Dayot Upamecano (Bayern Munich), William Saliba (Arsenal), Theo Hernandez (AC Milan), Lucas Digne (Aston Villa), Ibrahima Konaté (Liverpool), Jonathan Clauss (Nice), Benjamin Pavard (Inter)

Centrocampisti: Warren Zaïre-Emery (Paris Saint-Germain), Adrien Rabiot (OM), Eduardo Camavinga (Real Madrid), Mattéo Guendouzi (Lazio), Aurélien Tchouameni (Real Madrid), Manu Koné (AS Roma)

Attaccanti: Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain), Kylian Mbappé (Real Madrid), Randal Kolo Muani (Juventus), Bradley Barcola (Paris Saint-Germain), Marcus Thuram (Inter Milan), Michael Olise (Bayern Munich), Désiré Doué (Paris Saint-Germain)