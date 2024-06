Frattesi: "Ho bloccato mia sorella per quattro giorni sui social". Cosa è successo

Intervistato dal quotidiano Repubblica, il centrocampista delll'Inter e dell'Italia, Davide Frattesi, ha parlato anche di sua sorella

© foto di www.imagephotoagency.it

Intervistato dal quotidiano Repubblica, il centrocampista delll'Inter e dell'Italia, Davide Frattesi, ha parlato anche di sua sorella, Chiara.

Le ha fatto effetto vedere sua sorella Chiara che festeggiava in campo la Coppa Italia della Juve? "L'ho bloccata su tutti i social per quattro giorni. Ci prendiamo in giro. Che sia così esposta non mi dà noia. Ognuno ha la sua vita, non si può mettere nessuno sotto una campana di vetro".