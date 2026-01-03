Frenata Insigne-Lazio: Fabiani va contro l'idea di Sarri, il retroscena
Secondo l’edizione odierna del Corriere di Roma, la trattativa tra la Lazio e Lorenzo Insigne è al momento congelata, nonostante un’intesa di massima. L’esterno sarebbe pronto a vestire il biancoceleste, ma il club sta prendendo tempo.
Pur con il via libera di Maurizio Sarri, la società vuole prima cedere almeno due giocatori per liberare spazio in lista e capire come investire il budget. Il ds Angelo Fabiani, con un mercato non più a saldo zero, oggi considera prioritaria l’opzione Daniel Maldini.
