Sassuolo-Verona, le formazioni: le scelte di Grosso e Sammarco

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 19:50Serie A
di Antonio Noto

Sono ufficiali le formazioni di Sassuolo-Hellas Verona, anticipo della 26ª giornata di Serie A.

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Coulibaly, Walukiewicz, Idzes, Ulisses; Thorstvedt, Lipani, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté. A disposizione: Satalino, Turati, Zacchi, Doig, Volpato, Nzola, Romagna, Fadera, Moro, Vranckx, Iannoni, Bakola, Pedro Felipe.
Allenatore: Fabio Grosso.

HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; Bella-Kotchap, Nelsson, Edmundsson; Bradaric, Niasse, Al-Musrati, Harroui, Frese; Bowie, Sarr. A disposizione: Perilli, Toniolo, Oyegoke, Suslov, Slotsager, Mosquera, Szimionas, Isaac, Cham, De Battisti, Peci, Vermesan, Monticelli.
Allenatore: Paolo Sammarco.