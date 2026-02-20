Offerte da Qatar e Italia? La Lazio smentisce: "Zero proposte e il club non è in vendita!"

(ANSA) - ROMA, 20 FEB - La Lazio "non è in vendita". A ribadirlo, ancora una volta, è una nota del club biancoceleste che, in riferimento ai "contenuti diffusi nelle ultime ore attraverso canali social e ripresi da alcuni siti di informazioni digitali" smentisce "in modo categorico le notizie relative a una presunta cessione della società" che non ha "ricevuto alcuna offerta, manifestazione di interesse o proposta formale da parte di soggetti italiani o esteri".

Il comunicato della Lazio - che arriva dopo le parole del presidente, Claudio Lotito, pronunciate pochi giorni fa quando alla presentazione del progetto dello stadio Flaminio aveva ribadito nuovamente l'intenzione di non cedere -, sottolinea anche come "la reiterata diffusione di informazioni false e prive di riscontro, oltre a generare confusione nell'opinione pubblica, può integrare profili di manipolazione informativa e aggiotaggio, considerata la natura di società quotata della Lazio. Per tali ragioni, la società procederà alla segnalazione alle autorità competenti affinché vengano effettuate le opportune verifiche in merito alla diffusione di notizie non verificate e potenzialmente idonee ad alterare il mercato", conclude la nota. (ANSA).