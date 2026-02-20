Tris Sassuolo! Per il Verona è notte fonda: gli scaligeri restano ultimi

Il Sassuolo batte il Verona 3-0 al Mapei Stadium e mette una seria ipoteca sulla salvezza, con ancora dodici gare da giocare. Nonostante un buon avvio dei gialloblu, due gol subiti nel giro di tre minuti a fine primo tempo cambiano l’inerzia della partita. A segno Pinamonti e poi Berardi, che firma una doppietta.

Nella ripresa il Sassuolo dilaga: Berardi realizza il tris dopo una giocata di Laurienté, mentre il Verona prova a reagire ma resta sterile. Nel finale rientra Suslov per gli ospiti dopo sei mesi, mentre Al-Musrati viene espulso per doppia ammonizione. Con questa vittoria, il Sassuolo sale all’ottavo posto, mentre il Verona vede avvicinarsi pericolosamente la retrocessione.