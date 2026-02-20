Ultim'ora Kalulu, squalifica confermata! La Figc rifiuta la richiesta di grazia della Juventus

Niente da fare per Pierre Kalulu. Il presidente Gabriele Gravina e la FIGC, da quanto raccolto da TMW, hanno respinto la richiesta di grazie presentata dalla Juventus nelle scorse ore in merito alla squalifica del difensore francese dopo l'espulsione della sfida contro l'Inter nell'oramai noto caso con Alessandro Bastoni. Nella sua richiesta la società bianconera aveva spinto sul precedente di Romelu Lukaku, a cui lo stesso Gravina aveva concesso la grazia sportiva dopo l'espulsione in seguito alla reazione ai cori razzisti di parte del pubblico juventino nel 2023, così come sulle ammissioni di colpa pubbliche del difensore dell'Inter. Niente da fare però, con la decisione di campo confermata anche per evitare di creare un pericoloso e controverso precedente.

La decisione è già stata comunicata alla Juventus, con Luciano Spalletti che dunque non avrà a disposizione il giocatore per la sfida di domani contro il Como valida per la 26^ giornata di Serie A. In precedenza, ricordiamo, era arrivato il no anche al ricorso che la stessa società bianconera aveva presentato alla Corte Sportiva d'Appello.