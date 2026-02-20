Atalanta-Napoli, settore ospiti chiuso: sarà riempito dalle scuole calcio e non solo
La sfida contro l’Atalanta, in programma domenica alla New Balance Arena, vedrà il Napoli privo del sostegno organizzato dei propri tifosi per il divieto di trasferta ai residenti in Campania. Inoltre l'autorità di pubblica sicurezza ha anche disposto la chiusura del settore ospiti per motivi di ordine pubblico. Nonostante il divieto, il Napoli non sarà del tutto solo sugli spalti bergamaschi. Circa 200 tifosi azzurri residenti in altre regioni, non coinvolti dal provvedimento prefettizio, potranno comunque assistere al match dagli altri settori aperti al pubblico.
L'iniziativa dell'Atalanta. Nel frattempo, come riporta Repubblica, la società orobica ha scelto di destinare il settore rimasto vuoto a disposizione dei giovanissimi delle scuole calcio, dei bambini, delle persone con disabilità e dei volontari delle associazioni attivamente impegnate nel tessuto sociale cittadino.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Atalanta
|Napoli
