Lecce, Di Francesco crede al colpaccio con l'Inter: "Proviamo a sfruttare la loro stanchezza!"

vedi letture

(ANSA) - LECCE, 20 FEB - Si ritrovano a poco più di un mese di distanza dalla gara di campionato. Il Lecce è galvanizzato dai successi contro Cagliari e Udinese, l'Inter, nonostante il vantaggio rassicurante sul Mila, deve affrontare la difficile rimonta in Champions. Gli uomini di Eusebio Di Francesco, in un Via del Mare che si preannuncia sold out, proveranno a rendere difficile la serata agli uomini di Chivu, giunti ad uno snodo fondamentale della loro stagione. Il tecnico dei giallorossi inquadra così la gara:

"E' necessario dare continuità di prestazioni e di risultati - ha dichiarato nella conferenza della vigilia - Noi viviamo di risultati, e vorrei mantenere questa costanza a partire dalla prossima partita. Domani affronteremo una squadra infastidita dalla Champions, difficile da incontrare in campionato. Sarà l'atteggiamento a fare la differenza. La nostra intensità deve essere superiore di quella dell'Inter, dato che il divario tecnico esiste e loro dispongono di potenzialità per sopperire ad eventuali assenze. Dobbiamo cercare di tenere la gara in bilico fino alla fine, cercando di sfruttare anche la loro stanchezza - ha aggiunto -. Veniamo dai migliori dieci giorni del campionato, se parliamo di risultati, ma a livello di prestazione non sono completamente d'accordo". (ANSA).