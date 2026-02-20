Verona, perso un altro pezzo per il Napoli: Al-Musrati sarà squalificato

Verona, perso un altro pezzo per il Napoli: Al-Musrati sarà squalificatoTuttoNapoli.net
Oggi alle 22:35Serie A
di Antonio Noto

Il Verona perde un altro uomo per il prossimo turno contro il Napoli, oltre alla squalifcato Orban, che contro gli azzurri sconterà il secondo turno di squalifica, sarà infatti squalificato anche Al-Musrati. All'85' di Sassuolo-Verona, con gli scaligeri sotto per 3-0, il centrocampista libico spende un fallo evitabile nei confronti di Fadera, venendo mandato negli spogliatoi da Marinelli per doppio giallo.

