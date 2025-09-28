Gasp indovina la mossa Dovbyk: Roma avanti 1-0 sul Verona al 45'

Primo tempo frizzante all’Olimpico tra Roma e Verona nella gara delle 15. I giallorossi sbloccano subito il match al 7’, quando Celik crossa dalla trequarti e trova la testa di Dovbyk, bravo a firmare l’1-0 e far esplodere lo stadio. La squadra di Gasperini sembra avere il controllo, ma il Verona non si lascia abbattere dall’immediato svantaggio e resta in partita.

La formazione di Zanetti cresce col passare dei minuti e sfiora il pareggio con Gift Orban, che su assist di Bradaric colpisce incredibilmente la traversa a porta vuota. Un brivido che spinge la Roma ad alzare la concentrazione difensiva, gestendo il vantaggio fino all’intervallo. Il primo tempo si chiude così con i giallorossi avanti 1-0.