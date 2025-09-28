Sassuolo-Udinese, le formazioni: Runjaic conferma Zanoli titolare
Di seguito le formazioni ufficiali di Sassuolo- Udinese, valida per la 5ª giornata di Serie A. Spicca la prima da titolare in campionato per Nicolò Zaniolo con la maglia dell'Udinese. Il fantasista aveva giocato titolare in Coppa Italia contro il Palermo, andando pure in gol. Altra novità è la presenza dal 1' del giovanissimo Matteo Palma, classe 2008 e nazionale Under 17 tedesco. Aveva esordito in Serie A negli ultimi minuti dell'ultima giornata della passata stagione mentre in questa è stato impiegato in due occasioni in Coppa Italia. Nessuna novità invece per il Sassuolo, che conferma l'undici iniziale visto contro l'Inter.
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Vranckx, Matic, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurientè. A disp.: Satalino, Turati, Candé, Volpato, Cheddira, Boloca, Skjellerup, Pieragnolo, Romagna, Fadera, Moro, Coulibaly, Lipani, Thorstvedt, Iannoni. All. Fabio Grosso
UDINESE (3-5-2): Sava; Palma, Kristensen, Solet; Zanoli, Piotrowski, Karlstrom, Atta, Zemura; Zaniolo, Davis. A disp.: Venuti, Padelli, Goglichidze, Lovric, Zarraga, Gueye, Kamara, Bertola, Ehizibue, Kabasele, Camara, Ekkelenkamp, Miller, Modesto. All. Kosta Runjaic
