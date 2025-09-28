Ufficiale

Lecce-Bologna, le formazioni: Stulic dal 1', Italiano sceglie Dallinga e Rowe

di Antonio Noto

Sono ufficiali le formazioni di Lecce-Bologna, match delle 18 valido per la quinta giornata di Serie A. Qualche sorpresa nelle formazioni di partenza soprattutto nei rossoblù, con Italiano che lascia fuori Zortea per schierare Holm titolare con Rowe al debutto dall'inizio. Davanti, nel ruolo di centravanti, spazio a Dallinga mentre a centrocampo tira il fiato Freuler con Moro al fianco di Ferguson.

LECCE (4-3-3): Falcone; Kouassi, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Berisha; Pierotti, Stulic, Morente. All. Di Francesco

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Heggem, Lucumì, Miranda; Ferguson, Moro; Orsolini, Fabbian, Rowe; Dallinga. All. Italiano.