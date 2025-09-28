Ufficiale

Roma-Verona, le formazioni: Gasperini lancia Dovbyk dal 1'TuttoNapoli.net
Sono ufficiali le formazioni di Roma-Hellas Verona, match delle 15 valido per la quinta giornata di Serie A.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Wesley, Koné, Cristante, Angelino; Soulé, Pellegrini; Dovbyk. Allenatore: Gian Piero Gasperini.

VERONA (3-5-2): Montipò; Nunez, Nelsson, Frese; Belghali, Serdar, Akpa-Akpro, Bernede, Bradaric; Orban, Giovane. Allenatore: Paolo Zanetti.