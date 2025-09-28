Tris Sassuolo all'Udinese! Ma i friulani protestano per due rigori revocati dal VAR

Il Sassuolo ritrova il successo e conquista il lunch match contro l’Udinese con un netto 3-1. Decisivo l’avvio di gara, con Laurienté protagonista assoluto: il francese ha sbloccato il risultato con un destro preciso e pochi minuti dopo ha servito l’assist a Koné per il raddoppio. Per i friulani due rigori inizialmente assegnati ma poi annullati dal VAR.

Nella ripresa l’Udinese ha reagito accorciando le distanze con Davis, lesto a ribadire in rete una corta respinta di Muric su tiro di Atta. Nel finale, però, è arrivata la firma di Edoardo Iannoni, al suo primo gol in Serie A. Con questa vittoria gli emiliani salgono a un punto dai friulani, che incassano la seconda sconfitta consecutiva dopo l’ottima partenza in campionato.