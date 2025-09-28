Il Verona spreca, la Roma no! Quarta vittoria su 5 gare per Gasp e aggancio al Napoli

La Roma di Gian Piero Gasperini vince ancora e lo fa con autorità contro un Hellas Verona volenteroso ma sfortunato. All’Olimpico la sfida delle 15 termina 2-0, con Dovbyk che apre le marcature al 7’ impattando un cross di Celik. Nonostante lo svantaggio, il Verona crea pericoli, tra cui una traversa colpita da Gift Orban.

Nel secondo tempo il copione resta simile, con la Roma padrona del gioco e il Verona pericoloso nei contropiedi. A dieci minuti dal termine Kone serve Soulé, che realizza il 2-0 definitivo. Gli ultimi minuti sono solo di gestione, con un gol annullato a Orban per tocco di mano a chiudere la partita sullo 0-2. I giallorossi salgono momentaneamente in testa e affiancano il Napoli, che però ha una gara in meno.