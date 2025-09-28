Due gol annullati per la Fiorentina, uno per il Pisa: finisce pari il derby dell'Arno
Il Derby dell’Arno torna in Serie A dopo 34 anni ma si chiude senza reti. Al fischio finale è 0-0 tra Pisa e Fiorentina, con i nerazzurri che partono meglio e fanno tremare i viola grazie alla pressione iniziale. La traversa colpita da Nzola e un paio di tentativi di Kean rappresentano le occasioni più nitide della prima frazione, chiusa comunque in equilibrio.
Nella ripresa cresce la Fiorentina, ma le emozioni arrivano solo tra gol annullati e proteste. Meister illude l’Arena Garibaldi con un gran sinistro, cancellato però dal VAR per un tocco di mano. Poco dopo resta il dubbio su un rigore non concesso ai padroni di casa per un braccio di Pongracic. Il finale resta bloccato e il derby si chiude con un punto per parte.
Pubblicità
Serie A
Copertina Rileggi liveConte in conferenza: "Out Rrahmani, Buongiorno ed altri problemi, vedrete domani! Milan favorito? Giochini! Su KDB..." di Redazione Tutto Napoli.net
Le più lette
Prossima partita
28 set 2025 20:45
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Milan
|Napoli
In primo piano
Fabio TarantinoHojlund: "Napoli, qui sono felice! Tifosi pazzeschi. Conte mi chiede sempre una cosa"
Francesco CarboneMilinkovic: “Potevamo prendere meno gol, ma ottimo inizio! Champions? Che emozione! Su Meret e la città…”
Arturo MinerviniDa 0 a 10: la figuraccia in mondovisione, i dialoghi dell'orrore di Mazzoleni, i missili di Conte e la fuga al gol di Lucca
Davide BarattoRileggi liveConte in conferenza: “Ce la siamo complicata da soli! I 9 nuovi sono in rodaggio, le altre già strutturate…”
Davide D'AlessioRileggi liveNapoli-Pisa 3-2 (39' Gilmour, 60' Nzola, 73' Spinazzola, 82' Lucca, 90' Lorran): gli azzurri soffrono ma si prendono la vetta
Davide BarattoNapoli-Pisa, le probabili formazioni: Conte riduce il turnover, restano pochi ballottaggi
Podcast TN
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com