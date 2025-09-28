Due gol annullati per la Fiorentina, uno per il Pisa: finisce pari il derby dell'Arno

Il Derby dell’Arno torna in Serie A dopo 34 anni ma si chiude senza reti. Al fischio finale è 0-0 tra Pisa e Fiorentina, con i nerazzurri che partono meglio e fanno tremare i viola grazie alla pressione iniziale. La traversa colpita da Nzola e un paio di tentativi di Kean rappresentano le occasioni più nitide della prima frazione, chiusa comunque in equilibrio.

Nella ripresa cresce la Fiorentina, ma le emozioni arrivano solo tra gol annullati e proteste. Meister illude l’Arena Garibaldi con un gran sinistro, cancellato però dal VAR per un tocco di mano. Poco dopo resta il dubbio su un rigore non concesso ai padroni di casa per un braccio di Pongracic. Il finale resta bloccato e il derby si chiude con un punto per parte.