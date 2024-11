Ufficiale Genoa-Cagliari, formazioni: Zanoli e Gaetano dal 1', panchina per Balotelli

La prima di Patrick Vieira sulla panchina del Genoa. Il tecnico francese, che in settimana ha sostituto l'esonerato Gilardino, affronterà con la sua squadra il Cagliari dell'ex Davide Nicola. Una partita importantissima per le zone calde della classifica con i liguri che in casa non hanno mai vinto in campionato mentre i sardi invece sono reduci dal pareggio per 3-3 alla Unipol Domus che interrotto una striscia negativa di tre sconfitte di fila.

Le formazioni ufficiali

: Leali; Sabelli, Bani, Matturro, Martin; Thorsby, Badelj, Frendrup; Zanoli, Miretti; Pinamonti.: Sherri; Zappa, Mina, Luperto, Augello; Marin, Adopo; Zortea, Gaetano, Luvumbo; Piccoli.